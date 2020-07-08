Ливни в Японии будут усиливаться, погибших уже 50

В Японии интенсифицировали спасательные операции, которые ведут уже несколько дней из-за обрушившихся на страну сильных ливней...

[Ёсихидэ Суга, генсекретарь Кабинета министров Японии]:

«Около 80 тысяч полицейских, пожарных и служащих береговой охраны задействованы в поисковой и спасательной миссии. Наша цель – в первую очередь спасти людей, и мы прилагаем все усилия».

В Японии интенсифицировали спасательные операции, которые ведут уже несколько дней из-за обрушившихся на страну сильных ливней. Число погибших возросло до 50. Ещё около десяти человек числятся пропавшими без вести.

Стихия разрушает дома и вызывает оползни. Местные СМИ со ссылкой на Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма сообщают о 71 оползне в 12 префектурах острова Кюсю.

Предписание эвакуироваться получили миллион 300 тысяч человек.

Эвакуированных планируют расселять по частным гостиницам, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в условиях пандемии коронавируса.

[Ёсихидэ Суга, генсекретарь Кабинета министров Японии]:

«Мы считаем, что использование частных отелей и гостиниц – это хорошая тактика. Правительство хочет тесно работать с силами самообороны и отелями».

При этом власти прогнозируют на острове Кюсю ещё больше сильных дождей.

Для Японии нынешнее бедствие стало сильнейшим с октября прошлого года, когда на страну обрушился тайфун «Хагибис». Тогда погибло 90 человек.

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