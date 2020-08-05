Взрыв в порту Бейрута: 78 погибших, более 4000 раненых

В Ливане продолжают выяснять причины сильнейшего взрыва в районе порта Бейрута. В результате инцидента погибло, по..

В Ливане продолжают выяснять причины сильнейшего взрыва в районе порта Бейрута. В результате инцидента погибло, по меньшей мере, 78 человек, около 4000 пострадали.

Изначально выдвигалась версия о взрыве на складе пиротехники. Однако позже некоторые официальные лица сказали, что сдетонировал нитрат аммония, который хранился в порту около шести лет без каких-либо мер предосторожности. Его было более 2700 тонн. Это вещество используют для создания удобрений и бомб. А возможной причиной взрыва мог быть пожар на пиротехническом складе.

При этом, почему началось возгорание, пока неизвестно. Предполагается, что его могли вызвать сварочные работы.

[Ахмад Исмаил, владелец магазина]:

«Мы вдвоём стояли у входа и почувствовали, как задрожало стекло. Я сказал ему, что это может быть землетрясение. Мы пошли спросить у соседей, что произошло. Потом я увидел над Бейрутом что-то вроде вспышки, затем всё покраснело, и взрывная волна отбросила меня в другой конец магазина. Когда я летел, то звал Ахмада, который приземлился за пределами магазина».

В результате мощного взрыва в Бейруте пострадали многие постройки, включая больницы.

[Георг Саад, представитель больницы Св. Георга]:

«Жертв много. Здесь погибли четверо, в том числе медсестры, пациенты и посетители. Многие погибли и многие ранены. Тут у нас около 200 раненых».

В целом больницы города переполнены. Мест не хватает из-за большого числа пострадавших. Людей уже начали увозить для оказания помощи в другие города.

При этом в больницы приходят сотни жителей Бейрута в поисках пропавших родственников.

[Ибрагим Шамас, житель Бейрута, разыскивающий племянника]:

«(Моему племяннику) 29 лет. С семи вечера мы обходим все больницы Бейрута. Теперь мы ждём списки имён. Но пока ничего нет. Мы не знаем, жив ли он».

Президент Ливана Мишель Наим Аун сказал, что вся информация о хранении взрывоопасных веществ на складе будет обнародована и виновные понесут строжайшую ответственность. Он также предложил на две недели ввести в стране режим ЧС.

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