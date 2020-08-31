Жертвами урагана «Лаура» в США стали не менее 16 человек

На этих кадрах с дрона – последствия урагана «Лаура», который обрушился на США. Жертвами стихии стали..

На этих кадрах с дрона – последствия урагана «Лаура», который обрушился на США. Жертвами стихии стали не менее 16 человек, включая тех, кто отравился угарным газом в результате неправильного использования генераторов.

Это город Лейк-Чарльз – пятый по величине в штате Луизиана. Сильнейший шторм ударил по штату в четверг. Ему была присвоена четвёртая категория.

Пострадал также штат Техас. В обоих штатах без электричества осталось более 650 тысяч человек.

«Лаура» – самый мощный ураган, когда-либо ударявший по Луизиане. Он превзошёл даже разрушительную «Катрину», которая обрушилась на регион 15 лет назад. Она была третьей категории.

Оба штата посетил президент США Дональд Трамп. Он также объявил их зоной бедствия, чтобы им могли выделить необходимую помощь.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Это был очень сильный шторм. Когда он пришёл, он был намного сильнее «Катрины». Ураган «Катрина» был знаковым в плане разрушений. Но этот шторм был сильнее. В океане он был пятой категории. Сюда пришёл четвёртой, но ветер был 240 километров в час, в какой-то момент – до 300. Не думаю, что мы когда-либо такое видели».

Впрочем, фактический ущерб от «Лауры» оказался намного меньше, чем ожидали.

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