Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что его тест на коронавирус оказался положительным. По его словам, симптомы..

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:

«Вы видите по моему лицу, что у меня всё хорошо, я спокоен. Спасибо всем, кто за меня молился».

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что его тест на коронавирус оказался положительным. По его словам, симптомы заболевания у него начали проявляться в выходные.

В течение месяцев президент Бразилии критиковал строгие карантинные меры и призывал правительства штатов быстрее восстанавливать экономику. Он по-прежнему считает, что страшен не столько сам вирус, сколько реакция на него.

[Жаир Болсонару, президент Бразилии]:

«Многие умерли дома, поскольку не пошли на лечение в больницу из-за боязни вируса. Число смертей увеличилось по другим причинам. Не из-за вируса, а из-за страха вируса. Паника тоже убивает».

В видео, которое Болсонару записал у себя дома, он сказал, что принимает гидроксихлорохин. Это противомалярийный препарат. Ранее считалось, что в некоторых случаях он эффективен в лечении COVID-19. Однако недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что прекращает испытание этого лекарства на больных коронавирусом.

Тем временем у многих политиков и глав компаний теперь появился повод для беспокойства. В последние дни Болсонару встречался с министром экономики Бразилии, главой бразильской банковской компании Banco Bradesco, а также директором авиастроительной компании «Эмбраэр».

В выходные президент также тесно контактировал с послом США в Бразилии во время празднований 4 июля.

Жаир Болсонару присоединился к небольшому списку глав государств, которые заразились новым коронавирусом. Среди них были премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Обоим в ходе лечения потребовалась госпитализация.

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