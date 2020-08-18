На популярном у туристов озере в Пакистане перевернулась лодка: 10 погибших

Трагедия на юге Пакистана. В провинции Синд потерпела крушение лодка, перевозившая людей. Погибло не менее 10..

[Мохаммад Аман, сотрудник морга в Карачи]:

«Там было две девочки – трёх и десяти лет. Остальные погибшие – женщины разных возрастов. Лодка перевернулась. Тела десятерых погибших сначала отправили в больницу Макли, а потом – сюда».

Трагедия на юге Пакистана. В провинции Синд потерпела крушение лодка, перевозившая людей. Погибло не менее 10 человек.

Инцидент произошёл на озере Кинджар, примерно в 135 километрах от столицы Карачи. В лодке плыла группа женщин с детьми. Как сообщается, они возвращались после посещения святыни, расположенной посреди озера. По данным местных СМИ, причинами крушения стали перегруженность судна и сильный ветер.

В спасательной операции участвовали военно-морские силы Пакистана. Задействовали водолазов. Троих человек удалось спасти живыми, они были без сознания.

Озеро Кинджар популярно у туристов. Оно находится в 36 километрах от старинного города Татта. На озеро приезжают из Карачи, Хайдарабада и других крупных городов поплавать, порыбачить, покататься на лодках или устроить пикник.

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