Китай и Россия наложили вето на резолюцию, продлевающую поставку гумпомощи в Сирию

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая на год продлила бы поставки..

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая на год продлила бы поставки в Сирию гуманитарной помощи. Её провозили в страну через два КПП на границе с Турцией. Проект резолюции представили Бельгия и Германия. Остальные 13 постоянных членов СБ ООН поддержали документ.

С 2014 года действует упрощённый механизм поставок гуманитарных и медицинских грузов на сирийскую территорию из соседних государств. Изначально действовало четыре КПП. В этом году их количество сократили до двух.

Россия, Китай и Сирия выступают за то, чтобы передать ответственность за доставку помощи властям страны.

Россия говорит, что представит свой проект резолюции. Она выступает за то, что программу гумпомощи нужно продлить не на год, а на шесть месяцев. Также Москва хочет сократить число КПП с двух до одного.

[Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН]:

«Нужно продолжать доставку через границу на северо-западе. И мы пытаемся объяснить, как видим продолжение этого. С этой резолюцией не сложилось, её не приняли. Но мы написали собственный текст, который мы недавно распространили».

Между тем в ООН представили доклад, который дал определения недавним действиям сторон сирийского конфликта. Так, в документе говорится, что авиаудары сирийских и российских ВВС в Идлибе можно приравнять к военным преступлениям. Их проводили с ноября прошлого года по июнь этого. Кроме того, в отчёте осуждаются атаки исламистских боевиков. В целом в документе говорится, что военные преступления можно приписать всем сторонам противостояния.

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