«Там змеи и крокодилы»: сенегальцы не могут вернуться в дома после сильнейшего ливня

Даже спустя несколько дней после сильнейшего ливня пригороды сенегальской столицы Дакар остаются под водой. Это город..

[местный житель]:

«Нас всех затопило. У всех одна и та же проблема. Это очень серьёзно, потому что люди были вынуждены уехать. Некоторые не могут добраться до своих домов. Пожарные помогают эвакуировать людей на лодках. Очень сложная ситуация».

Даже спустя несколько дней после сильнейшего ливня пригороды сенегальской столицы Дакар остаются под водой. Это город Кёр-Массар, расположенный восточнее Дакара.

Масштабные наводнения вызвал сильнейший ливень, который шёл семь часов подряд. Как заявил министр водных ресурсов Сенегала, в целом за выходные в стране выпало столько осадков, сколько обычно бывает за три месяца в сезон дождей. Президент Сенегала задействовал план оказания экстренной помощи.

Многие пока не могут вернуться в свои жилища.

[местная жительница]:

«Здесь во всём районе – его называют третьим кварталом – никого не осталось, потому что здесь опасно. Здесь змеи и крокодилы».

Сильные дожди в последнюю неделю обрушились на многие страны африканского региона Сахель, в том числе Нигер, Нигерию, Чад и Камерун. Десятки человек погибли, тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Короткая ссылка на эту страницу: