Взрыв в мечети в Бангладеш: погибших уже 24

Число погибших в результате взрыва в мечети в Бангладеш с 12 возросло до 24. И жертв..

Число погибших в результате взрыва в мечети в Бангладеш с 12 возросло до 24. И жертв может стать ещё больше, поскольку несколько десятков человек остаются в городской больнице в критическом состоянии с сильнейшими ожогами.

Инцидент произошёл в районе Нараянгандж недалеко от столицы Дакки, во время вечерней молитвы. Среди погибших есть ребёнок.

[Нур Хасан, пожарный]:«Это случилось во время молитвы. Насколько мне известно, пострадавших доставили в больницу, и они там умерли». [Абдур Рахим, брат погибшего]:«Мой брат погиб во время этого взрыва, ему было 35 лет». [Махинур, жена погибшего]:«Прошлым вечером мой муж пошёл молиться и погиб в результате взрыва. Его тело теперь здесь, в больнице».

Как предполагается, причиной взрыва стала утечка газа из системы кондиционирования в мечети. Взорвались все шесть установленных там кондиционеров. Ведётся следствие.

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