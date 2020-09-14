Более 50 человек погибли при обрушении нелегальной шахты в ДР Конго

Более 50 человек, по всей видимости, погибли в результате обрушения нелегальной шахты в Демократической Республике Конго...

Более 50 человек, по всей видимости, погибли в результате обрушения нелегальной шахты в Демократической Республике Конго. Трагедия произошла после сильного дождя в городе Камитуга на востоке страны.

Одному шахтёру удалось спастись, поскольку он успел выйти из тоннеля до того, как его начало затапливать. В шахте у него остался брат.

[Киньени Фураха, выживший]:

«Прибежал ребёнок и сказал, что шахту затапливает и вряд ли кто-то выжил. Мы вернулись туда и обнаружили лишь яму, полную воды. Я упал в обморок».

Как сообщается, большинство погибших – молодые люди. На месте обрушения работают спасатели. Никого пока не нашли.

[Александри Бундя, мэр Камитуги]:

«Там работают спасатели. Но мы должны спросить и себя, что сделали не так. В Камитуге начался сезон дождей. В такую погоду происходят подобные бедствия, потому что люди не умеют вести себя во время дождей, и это главная проблема». [родственник погибшего]:

«Мы просим наше правительство помочь этим сиротам, потому что содержать их – ответственность государства».

В кустарных шахтах в ДР Конго плохо оснащённые землекопы добывают золото глубоко под землей. Нормы безопасности, как правило, не соблюдены. Ежегодно гибнут десятки человек.

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