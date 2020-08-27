Внезапные наводнения в Афганистане: более 70 погибших

Более 70 человек стали жертвами внезапных наводнений в Афганистане. Они начались в граничащей с Кабулом провинции..

Более 70 человек стали жертвами внезапных наводнений в Афганистане. Они начались в граничащей с Кабулом провинции Парван рано утром. Среди погибших есть женщины и дети.

Разрушено около 300 домов.

[пострадавший]:

«Я пытался переместить свою семью на крышу, но неожиданно всё затопило, и их смыло. Семеро моих родственников пропали без вести. Я не знаю, где они».

На месте продолжаются спасательные работы. Из-под слоя грязи извлекли в общей сложности тела 72 человек. Около 90 местных жителей пострадали.

Как сообщают власти, наводнения также зафиксированы ещё в восьми провинциях страны. Два человека погибло в провинции Вардак, и ещё двое – в Нангархар.

Президент Афганистана распорядился, чтобы местные правительства предоставили пострадавшим всю необходимую помощь. При этом власти отмечают, что нанесён сильный урон экономике.

Афганистан продолжают терзать вооружённые конфликты, экономический спад и пандемия коронавируса. Наводнения добавили местным жителям ещё больше сложностей.

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