В столичном регионе Южной Кореи новая вспышка коронавируса

Южная Корея намерена продлить карантинные ограничения. Три дня подряд в стране регистрируют более ста случаев заражения..

Южная Корея намерена продлить карантинные ограничения. Три дня подряд в стране регистрируют более ста случаев заражения COVID-19 за сутки. Такое происходит впервые за последние пять месяцев. По данным на 17 августа количество новых случаев достигло 197, большинство выявлено в Сеуле и в густонаселённой провинции Кёнгидо.

При этом власти опасаются, что причиной второй волны эпидемии могут стать прихожане пресвитерианской церкви Саранг Джейл. Из 2000 верующих, прошедших тестирование, более 300 оказались заражёнными. При этом руководство церкви не дало полного списка прихожан.

Ухудшить эпидемиологическую ситуацию могли и недавние антиправительственные протесты прихожан, организованные священником-активистом.

[Ким Кан Лип, замминистра здравоохранения Южной Кореи]:

«Если на этой неделе ситуация с количеством новых заражений не стабилизируется, правительство продолжит ужесточать карантинные меры. Мы обяжем закрыть объекты с высоким риском распространения вируса»

Власти также запретят собираться в помещениях группами больше 50 человек, а на улице смогут собираться одновременно не более ста человек.

Общее количество заражений COVID-19 в Южной Корее превысило 15 500 случаев. Умерло 305 человек.

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