100-летняя жительница Мьянмы победила коронавирус

Этой жительнице Мьянмы 100 лет. И недавно она перенесла новый коронавирус. Тейн Кхин заразились в начале..

[Тейн Кхин, 100-летняя жительницы Мьянмы]:

«Мне сказали, что я инфицирована этим вирусом. Но я ответила, что ничего не чувствую. Я хорошо ела, принимала душ и ходила как обычно».

Этой жительнице Мьянмы 100 лет. И недавно она перенесла новый коронавирус. Тейн Кхин заразились в начале сентября от внука, который подхватил COVID-19 на рабочем месте, в ювелирной мастерской. Бабушка говорит, что у неё почти не было никаких симптомов заболевания.

Бабушка провела две недели в карантинном центре в Янгоне, отдельно от остальных членов семьи. При этом всё время чувствовала себя отлично.

[Тейн Кхин, 100-летняя жительницы Мьянмы]:

«Если бы я страдала от этого вируса, то лежала бы на кровати и стонала. Но я чувствовала себя бодрой и ходила по территории карантинного центра. Я ничего не ощущала».

Тейн Кхин признаётся, что за всю жизнь ни разу серьёзно не болела. Температура у неё поднималась всего один раз – в 14 лет. В таком почтенном возрасте бабушка больше переживает не за себя, а за своих родных.

[Тейн Кхин, 100-летняя жительницы Мьянмы]:

«Я не придаю большого значения смерти, потому что я очень старая. Я избежала множества смертельных, ужасных и опасных ситуаций. Меня спасли от бомб и голода. Вот почему меня мало что пугает. Но я действительно переживаю за детей и внуков».

Коронавирусом переболела и вся семья бабушки. А это девять человек. Они уже дважды сдали тесты, которые показали, что они полностью вылечились. Сейчас они вернулись домой и хорошо себя чувствуют, но всё же некоторые опасаются заразиться повторно.

[Вин Вин Йи, внучка Тейн Кхин]:

«Мы не выходим на улицу. Даже когда мы можем свободно пойти на рынок, мы всё равно покупаем достаточно еды на несколько дней, на всякий случай. Мы сидим взаперти».

В Мьянме число инфицированных коронавирусом приближается к 30 тысячам. Более 600 человек умерло. Особую опасность COVID представляет для пожилых. Однако случай Тейн Кхин вселяет во многих местных жителей надежду.

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