Крупнейший рынок Каракаса может стать местом распространения коронавируса

Этот крупнейший овощной рынок Каракаса в условиях пандемии стал угрозой для здоровья людей. До эпидемии он..

[Уолтер Ривера, администратор рынка Коче]:

«Это единственный рынок в Каракасе, где можно по хорошим ценам купить продукты для себя или магазина. Здесь есть и опт, и розница».

Этот крупнейший овощной рынок Каракаса в условиях пандемии стал угрозой для здоровья людей. До эпидемии он работал шесть дней в неделю, теперь – только три. Но в эти дни на рынке собираются до десяти тысяч человек. Многие в масках, но мало кто соблюдает социальное дистанцирование.

Властям не нравится эта ситуация. Они разрешили рынку работать только до двух часов дня. Оппозиция также считает, что массовое собрание людей ухудшает эпидемиологическую обстановку.

Администрация потребовала от продавцов обеспечивать соблюдение социального дистанцирования. В помещениях требование выполняют, но уличные торговцы пока этого не делают.

На рынке работают 3500 торговцев. У многих во время карантина доход упал почти в 30 раз. Некоторые продавцы опасаются заразиться коронавирусом, но ещё больше боятся, что рынок закроют.

[продавец]:

«Нам нужно выходить на работу каждый день, потому что у нас дети. Карантин навредил нам, поскольку дома не стало еды. Если не работаешь, то есть нечего». [продавец]:

«Если рынок закроют, к сожалению, ситуация станет очень серьёзной, потому что он даёт средства к существованию всем, кто здесь работает».

Через рынок Коче ежемесячно проходит 17 тысяч тонн различных товаров. Большую часть закупают супермаркеты.

В Венесуэле первые случаи заболевания COVID-19 выявили в марте. С тех пор, по официальным данным, в общей сложности заразились более 21 тысячи человек, примерно 190 умерли.

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