В Бразилии выявили более 5 миллионов заражённых коронавирусом
В Бразилии за время эпидемии выявили уже более пяти миллионов заражённых коронавирусом. По этому показателю страна..
Дата загрузки: 2020-10-08
[Роберту Медронью, эпидемиолог]:
«Бразилия на этой неделе достигла печальной отметки в пять миллионов случаев COVID-19. Эта цифра может быть намного выше, поскольку нет масштабного тестирования».
Суточный прирост заражённых достиг пика 29 июля, когда было зарегистрировано более 70 тысяч случаев COVID-19. С тех пор количество заражений за сутки уменьшается. Однако работников здравоохранения беспокоит то, что люди не соблюдают социальное дистанцирование.
[Роберту Медронью, эпидемиолог]:
«Наступила весна, и становится жарче. Поэтому люди собираются вместе на пляжах и в ресторанах. Многие без масок и не соблюдают необходимых мер предосторожности. Боюсь, у нас будет вторая волна, как в Европе».
Между тем многие бразильцы одобряют снятие карантинных ограничений.
[житель Сан-Паулу]:
«Хотите вы или нет, ограничения нужно ослабить, надо дать людям свободу, чтобы они могли ходить на работу. В мире нет страны, которая способна изолировать людей на полгода. Всем надо работать, некоторые уже голодают».
В последний месяц в стране регистрировали до 44 тысяч случаев заражения за сутки. По данным на 7 октября выявлено более 31 тысячи новых случаев, умерло более 700 человек.
Если говорить в целом, то за всё время эпидемии в Бразилии умерло почти 150 тысяч заражённых коронавирусом, выздоровело четыре миллиона 400 тысяч человек.
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