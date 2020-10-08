В Бразилии выявили более 5 миллионов заражённых коронавирусом

В Бразилии за время эпидемии выявили уже более пяти миллионов заражённых коронавирусом. По этому показателю страна..

[Роберту Медронью, эпидемиолог]:

«Бразилия на этой неделе достигла печальной отметки в пять миллионов случаев COVID-19. Эта цифра может быть намного выше, поскольку нет масштабного тестирования».

В Бразилии за время эпидемии выявили уже более пяти миллионов заражённых коронавирусом. По этому показателю страна стоит на третьем месте в мире после США и Индии. Бразильские врачи опасаются второй волны эпидемии.

Суточный прирост заражённых достиг пика 29 июля, когда было зарегистрировано более 70 тысяч случаев COVID-19. С тех пор количество заражений за сутки уменьшается. Однако работников здравоохранения беспокоит то, что люди не соблюдают социальное дистанцирование.

[Роберту Медронью, эпидемиолог]:

«Наступила весна, и становится жарче. Поэтому люди собираются вместе на пляжах и в ресторанах. Многие без масок и не соблюдают необходимых мер предосторожности. Боюсь, у нас будет вторая волна, как в Европе».

Между тем многие бразильцы одобряют снятие карантинных ограничений.

[житель Сан-Паулу]:

«Хотите вы или нет, ограничения нужно ослабить, надо дать людям свободу, чтобы они могли ходить на работу. В мире нет страны, которая способна изолировать людей на полгода. Всем надо работать, некоторые уже голодают».

В последний месяц в стране регистрировали до 44 тысяч случаев заражения за сутки. По данным на 7 октября выявлено более 31 тысячи новых случаев, умерло более 700 человек.

Если говорить в целом, то за всё время эпидемии в Бразилии умерло почти 150 тысяч заражённых коронавирусом, выздоровело четыре миллиона 400 тысяч человек.

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