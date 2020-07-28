В Германии служебные собаки тренируются выявлять коронавирус у людей

В Германии служебные собаки учатся выявлять по запаху COVID-19 у людей. Их тренируют специалисты военной кинологической..

В Германии служебные собаки учатся выявлять по запаху COVID-19 у людей. Их тренируют специалисты военной кинологической школы в Ульмене.

Собаки не могут чувствовать запаха вируса, но способны определять биохимические изменения в жидкостях организма. Животному предлагают понюхать несколько образцов человеческой слюны. Если собака выявит заражённую коронавирусом жидкость, то получает вознаграждение.

Кинологическую школу посетила министр обороны Германии. Она одобрила новую военную программу и сказала, что впереди ещё много месяцев работы.

[Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии]:

«Я хочу пояснить, что на некоторые вопросы ещё предстоит найти ответы. Например, как научить собак отличать вирус от обычного гриппа или определять активную форму болезни».

В программе участвуют собаки разных пород. Вместе с дрессировщиками работают специалисты Ганноверской высшей ветеринарной школы.

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