В Сербии вспыхнули протесты и стычки из-за планов снова ввести карантин

В столице Сербии вспыхнули протесты. Сотни человек выходят к парламенту, поскольку президент объявил о планах снова..

В столице Сербии вспыхнули протесты. Сотни человек выходят к парламенту, поскольку президент объявил о планах снова ввести карантинные меры и комендантский час из-за коронавируса. При этом демонстрации сопровождаются стычками с полицией, которая для разгона людей применяет слезоточивый газ.

В среду ранения получили 43 полицейских и 17 демонстрантов. 23 участника беспорядков были арестованы.

Президент Александр Вучич во вторник сказал, что из-за увеличения числа заболевших COVID-19 в ближайшие выходные некоторые карантинные меры возобновят в Белграде и других регионах. Однако в среду, после того как протестующие штурмом пошли на парламент, он отметил, что будет советовать органам здравоохранения отказаться от жёстких ограничительных мер.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Граждане Сербии, сохраняйте спокойствие и мир, мы не допустим нестабильности и хаоса в нашей стране. Те, кто думает, что может решить проблемы путём насилия, будут привлечены к ответственности. Спасибо».

Президент также обвинил в организации беспорядков радикальных националистов и иностранные спецслужбы. Он сказал, что на протестах не было слышно призывов, связанных с коронавирусом. Пришедшие скандировали политические лозунги, в частности, связанные с отделившимся от Сербии Косово.

Прохожие на улицах Белграда в основном выражают недовольство планируемыми карантинными мерами.

[житель Белграда]:

«Думаю, критическую роль сыграли планы о комендантском часе. Людям не нравится сидеть взаперти дома. Это мы уже увидели в последние месяцы».

В Сербии с населением в семь миллионов человек выявили более 17 тысяч заболевших. Около 340 человек скончались. Врачи говорят, что больницы работают на грани возможностей, персонал измождён.

Критики правительства отмечают, что рост инфицированных начался из-за того, что 21 июня в стране снова разрешили футбольные матчи, религиозные фестивали, вечеринки и частные собрания людей.

Правительство говорит, что всему виной несоблюдение людьми гигиенических норм, особенно в ночных клубах.

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