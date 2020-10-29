Франция и Германия на месяц вводят карантин из-за второй волны COVID-19

Франция и Германия снова ввели общенациональный карантин, и он продлится до декабря. Французский Минздрав с середины..

Франция и Германия снова ввели общенациональный карантин, и он продлится до декабря. Французский Минздрав с середины октября ежедневно регистрирует десятки тысяч новых случаев COVID-19. Немецкие медики выявляют тысячи случаев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в стране закроются бары, рестораны и торговые точки, которые не продают основных товаров. Люди продолжат ходить на работу, если её нельзя выполнять удалённо. Школы останутся открытыми. На улицу можно выходить только в случае необходимости, также разрешены короткие прогулки рядом с домом. Общественные собрания запрещены. Нельзя уезжать в другие регионы страны.

[житель Парижа]:

«Не знаю, прав ли Макрон. Это очень сложное решение, но я могу понять его, поскольку дело касается здоровья».

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель вводит ограничения со 2 ноября. Закроются заведения общепита, тренажёрные залы, театры, парки развлечений, ярмарки, косметические салоны и отели. Собираться можно группами до десяти человек, причём это должны быть члены одной или двух семей, не больше. Поездки по стране разрешены только деловые. Люди продолжат работать. Будут по-прежнему открыты школы, детские сады и церкви.

Во Франции в общей сложности выявлено свыше миллиона 200 тысяч случаев COVID-19. Умерли более 35 тысяч человек.

В Германии всего зарегистрировали 480 тысяч случаев заражения и десять тысяч смертей.

Вторую волну эпидемии переживают и другие страны Евросоюза. Всего за неделю количество смертей от COVID-19 во всей Европе увеличилось почти на 40%. При этом в ЕС вакцину от коронавируса обещают начать поставлять в больших масштабах только с апреля.

[Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии]:

«В лучшем случае мы увидим ежемесячные поставки в количестве от 20 до 50 миллионов доз. Компании смогут масштабно выпускать вакцины в апреле (будущего года)».

Европейский Союз заключил контракты на поставку вакцин с компаниями Johnson & Johnson, AstraZeneca и Sanofi. Они должны выпустить для ЕС 400 миллионов доз препарата.

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