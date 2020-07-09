Над Кенией летают стратостаты, раздающие интернет

Над Кенией теперь летают 35 воздушных шаров, которые раздают высокоскоростной интернет четвёртого поколения. Они обеспечивают связью..

Над Кенией теперь летают 35 воздушных шаров, которые раздают высокоскоростной интернет четвёртого поколения. Они обеспечивают связью жителей отдалённых деревень.

Раньше многим кенийцам приходилось проезжать десятки километров до ближайшего города, чтобы получить доступ к интернету.

[предпринимательница]:

«Это поможет мне связываться даже с теми, кто живёт далеко. Раньше это было трудно из-за плохой сети. Ты хочешь отправить мёд людям, но договориться об этом проблематично. Поэтому иногда мы чувствовали себя отрезанными от цивилизации».

Воздушные шары запустили в США, после чего они направились к заданной цели.

35 стратостатов покрывают территорию в 50 тысяч квадратных километров. Они летают выше птиц и пассажирских лайнеров. Работу воздушной станции обеспечивают солнечные батареи. Каждый шар оснащён системой навигации. При этом за работой стратостатов постоянно наблюдают специалисты, которые могут вмешаться при необходимости.

Интернет-стратостаты впервые используют в коммерческих целях.

[Джо Мучеру, министр информации Кении]:

«Это даёт нам возможность увеличить зону покрытия интернетом до 100%. Мы хотим, чтобы у людей были нужные устройства, и они начали пользоваться интернетом, который улучшит их жизнь».

Проект запустили американская компания Loon и кенийский оператор связи Telkom.

[Муго Кебати, представитель компании Telkom]:

«В эту новую эпоху, начавшуюся после COVID-19, необходимо устранить разрыв в обеспечении цифровой связью. Поэтому мы гордимся тем, что ликвидируем его, и людям не придётся беспокоиться о доступе к интернету».

Три года назад такие воздушные шары обеспечивали связью четверть миллиона жителей Пуэрто-Рико, переживших разрушительный ураган «Мария».

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