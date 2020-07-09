Над Кенией летают стратостаты, раздающие интернет
Над Кенией теперь летают 35 воздушных шаров, которые раздают высокоскоростной интернет четвёртого поколения. Они обеспечивают связью..
Дата загрузки: 2020-07-09
Раньше многим кенийцам приходилось проезжать десятки километров до ближайшего города, чтобы получить доступ к интернету.
[предпринимательница]:
«Это поможет мне связываться даже с теми, кто живёт далеко. Раньше это было трудно из-за плохой сети. Ты хочешь отправить мёд людям, но договориться об этом проблематично. Поэтому иногда мы чувствовали себя отрезанными от цивилизации».
Воздушные шары запустили в США, после чего они направились к заданной цели.
35 стратостатов покрывают территорию в 50 тысяч квадратных километров. Они летают выше птиц и пассажирских лайнеров. Работу воздушной станции обеспечивают солнечные батареи. Каждый шар оснащён системой навигации. При этом за работой стратостатов постоянно наблюдают специалисты, которые могут вмешаться при необходимости.
Интернет-стратостаты впервые используют в коммерческих целях.
[Джо Мучеру, министр информации Кении]:
«Это даёт нам возможность увеличить зону покрытия интернетом до 100%. Мы хотим, чтобы у людей были нужные устройства, и они начали пользоваться интернетом, который улучшит их жизнь».
Проект запустили американская компания Loon и кенийский оператор связи Telkom.
[Муго Кебати, представитель компании Telkom]:
«В эту новую эпоху, начавшуюся после COVID-19, необходимо устранить разрыв в обеспечении цифровой связью. Поэтому мы гордимся тем, что ликвидируем его, и людям не придётся беспокоиться о доступе к интернету».
Три года назад такие воздушные шары обеспечивали связью четверть миллиона жителей Пуэрто-Рико, переживших разрушительный ураган «Мария».
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