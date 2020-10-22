Власти России не планируют вводить масштабный карантин из-за COVID-19

Власти России не планируют вводить масштабный карантин для сдерживания эпидемии коронавируса. Об этом на съезде Российского..

Власти России не планируют вводить масштабный карантин для сдерживания эпидемии коронавируса. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент страны Владимир Путин.

У представителей бизнеса возникли опасения по поводу тотальных ограничительных мер, поскольку в России продолжает стремительно расти число заражённых. По данным на 21 октября, за сутки коронавирус выявили у 15 700 человек.

[Владимир Путин, президент России]:

«Генеральный путь борьбы – это продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, (использование) индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами, санитарными врачами и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране».

Также в среду в России от коронавирусной инфекции скончались 317 человек. Это рекордный показатель за всё время эпидемии в стране. А антирекорд по числу заражённых был 20 октября. В этот день зарегистрировали более 16 300 новых случаев COVID-19.

Межу тем российские власти говорят, что система здравоохранения теперь лучше подготовлена к пандемии, и медики научились лечить коронавирус. А большое число умерших за сутки связано с тем, что в больницах стали тщательнее фиксировать причины смерти. При этом, по словам Путина, общая смертность в стране с весны уменьшилась в два раза.

Хотя речи о масштабном карантине не идёт, но локальные ограничения обещают вводить там, где это необходимо.

В России общее число заражённых превысило один миллион 440 тысяч. По этому показателю страна на четвёртом месте после США, Индии и Бразилии. Умерли от коронавируса почти 25 тысяч человек. Выздоровели один миллион 96 тысяч.

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