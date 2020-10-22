Власти России не планируют вводить масштабный карантин из-за COVID-19
Власти России не планируют вводить масштабный карантин для сдерживания эпидемии коронавируса. Об этом на съезде Российского..
Дата загрузки: 2020-10-22
У представителей бизнеса возникли опасения по поводу тотальных ограничительных мер, поскольку в России продолжает стремительно расти число заражённых. По данным на 21 октября, за сутки коронавирус выявили у 15 700 человек.
[Владимир Путин, президент России]:
«Генеральный путь борьбы – это продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, (использование) индивидуальных средств защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами, санитарными врачами и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране».
Также в среду в России от коронавирусной инфекции скончались 317 человек. Это рекордный показатель за всё время эпидемии в стране. А антирекорд по числу заражённых был 20 октября. В этот день зарегистрировали более 16 300 новых случаев COVID-19.
Межу тем российские власти говорят, что система здравоохранения теперь лучше подготовлена к пандемии, и медики научились лечить коронавирус. А большое число умерших за сутки связано с тем, что в больницах стали тщательнее фиксировать причины смерти. При этом, по словам Путина, общая смертность в стране с весны уменьшилась в два раза.
Хотя речи о масштабном карантине не идёт, но локальные ограничения обещают вводить там, где это необходимо.
В России общее число заражённых превысило один миллион 440 тысяч. По этому показателю страна на четвёртом месте после США, Индии и Бразилии. Умерли от коронавируса почти 25 тысяч человек. Выздоровели один миллион 96 тысяч.
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