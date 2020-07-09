В Лондоне подъёмный кран упал на жилые дома

На востоке Лондона подъёмный кран упал на жилые дома. В результате один человек погиб на месте,..

[Колин Дигби, пожарный]:

«Нам сказали, что двум пострадавшим оказывают помощь на месте, ещё двоих отправили в больницу».

На востоке Лондона подъёмный кран упал на жилые дома. В результате один человек погиб на месте, ещё четверо пострадали.

Как сообщается, у госпитализированных – черепно-мозговые травмы. Погибшей является женщина. Её тело обнаружили на втором этаже одного из пострадавших домов.

Инцидент произошёл в районе Боу в дневное время. 20-метровый кран упал на недостроенный многоквартирный дом и ещё два жилых двухэтажных здания.

Несколько человек оказались заблокированными внутри. Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

[Колин Дигби, пожарный]:

«Наши офицеры и пожарные в сотрудничестве с другими агентствами собирают как можно больше информации о пострадавших. Мы проведём перекличку всех, кто мог быть вовлечён, и продолжим работать, пока не очистим место происшествия».

Причина падения крана пока неизвестна.

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