Эксклюзивные бутики во время пандемии: шёлковые маски за сотни долларов

Эти бутики класса люкс расположились в ряд на одной из самых фешенебельных улиц Америки – Родео-драйв..

Эти бутики класса люкс расположились в ряд на одной из самых фешенебельных улиц Америки – Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Здесь делают всё возможное, чтобы не потерять самых богатых клиентов и одновременно обеспечить им безопасность во время пандемии.

Самый дорогой магазин мира, House of Bijan, основал в 1976 году иранский эмигрант Биджан Ракзад. Среди его клиентов – бывшие президенты США, звёзды спорта, члены королевских семей и владельцы технологических компаний. Заведение известно своей традицией резервировать время посещения.

[Николас Биджан, совладелец магазина]:

«Когда началась эпидемия COVID-19, для нас это стало вызовом. Однако многие наши клиенты привыкли к тому, что были единственными посетителями магазина ещё до коронавируса. То есть мы будем продолжать обслуживать наших клиентов со всего мира. И, конечно, многие из них прилетают сюда на своих частных самолётах или живут недалеко от наших бутиков».

Шёлковый галстук может здесь стоить тысячу долларов, а свитер, отделанный крокодиловой кожей – все 30 тысяч.

Также в наличии набор из шёлковых маски, галстука и платка. Он стоит 1350 долларов.

Эксперты говорят, что эксклюзивные магазины начали готовиться к открытию за несколько месяцев.

[Кэти Гоари, сотрудница Valentino]:

«Каждый магазин планировал возвращение к новой реальности за месяцы до того, как нам позволили это сделать. Когда они открылись, то уже подготовили меры безопасности, уже заказали всю атрибутику. Многие магазины также наняли дополнительных сотрудников, чтобы обеспечивать нужную социальную дистанцию для гостей и персонала».

Калифорния – среди штатов, которые больше всего затронуты пандемией. В последние недели число заболевших здесь снова начало расти.

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