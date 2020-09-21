Дирижёр в Будапеште придумал акустическую маску с двумя пластиковыми ушками
Это не маска клоуна, а инновационное устройство, чтобы слушать музыкальные концерты. Изобрёл его венгерский дирижёр Иван..
Дата загрузки: 2020-09-21
[Иван Фишер, дирижёр]:
«Я сразу же подумал, что это возможность улучшить звук. Я решил, что нужно сделать экран в форме рук, поскольку, когда мы прикладываем руку к уху, то делаем это, чтобы лучше слышать другого человека».
Обычную защитную маску он с двух сторон оборудовал пластиковыми ушками в форме ладони. Говорит, что так звук становится более качественным.
[Иван Фишер, дирижёр]:
«Звук становится мягче, если в ухо он попадает со всех сторон зала, в частности сзади. Если акустика недостаточно хорошая, то сзади звук не отражается. А эти панели играют роль стены, которая создаёт более качественное ощущение звука».».
Фишер говорит, что его изобретение позволяет почувствовать себя как в церкви, где акустика особая: с более тёплыми оттенками и чёткой формой.
Изобретение дирижёра уже становится популярным. Его тестируют десятки зрителей.
[зрительница]:
«В маске намного лучше, она позволяла сосредоточиться на музыке. Я попробовала её, потом сняла, а потом надела снова. И разница сразу была ощутима».
[зритель]:
«Акустика была чище и сильнее. Хотя в зале было мало людей, благодаря чему акустика также улучшалась, но в маске было ещё лучше».
Акустическая маска стоит около 27 долларов США. Если заказать её через веб-сайт оркестра, то она придёт в мерцающей либо чёрно-белой версии.
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