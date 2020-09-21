Дирижёр в Будапеште придумал акустическую маску с двумя пластиковыми ушками

Это не маска клоуна, а инновационное устройство, чтобы слушать музыкальные концерты. Изобрёл его венгерский дирижёр Иван..

[Иван Фишер, дирижёр]:

«Я сразу же подумал, что это возможность улучшить звук. Я решил, что нужно сделать экран в форме рук, поскольку, когда мы прикладываем руку к уху, то делаем это, чтобы лучше слышать другого человека».

Это не маска клоуна, а инновационное устройство, чтобы слушать музыкальные концерты. Изобрёл его венгерский дирижёр Иван Фишер. Идея ему пришла после того, как однажды он посмотрел в концертный зал и увидел десятки зрителей в обычных защитных масках.

Обычную защитную маску он с двух сторон оборудовал пластиковыми ушками в форме ладони. Говорит, что так звук становится более качественным.

[Иван Фишер, дирижёр]:

«Звук становится мягче, если в ухо он попадает со всех сторон зала, в частности сзади. Если акустика недостаточно хорошая, то сзади звук не отражается. А эти панели играют роль стены, которая создаёт более качественное ощущение звука».».

Фишер говорит, что его изобретение позволяет почувствовать себя как в церкви, где акустика особая: с более тёплыми оттенками и чёткой формой.

Изобретение дирижёра уже становится популярным. Его тестируют десятки зрителей.

[зрительница]:

«В маске намного лучше, она позволяла сосредоточиться на музыке. Я попробовала её, потом сняла, а потом надела снова. И разница сразу была ощутима». [зритель]:

«Акустика была чище и сильнее. Хотя в зале было мало людей, благодаря чему акустика также улучшалась, но в маске было ещё лучше».

Акустическая маска стоит около 27 долларов США. Если заказать её через веб-сайт оркестра, то она придёт в мерцающей либо чёрно-белой версии.

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