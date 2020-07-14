Япония выделит $3,7 млрд на восстановление от наводнений
В Японии продолжает расти число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Жертв уже..
Дата загрузки: 2020-07-14
На восстановление острова Кюсю власти обещают выделить миллиарды йен.
[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:
«С целью поддержать пострадавших мы быстро составим пакет контрмер объёмом в 3,7 миллиарда долларов, задействовав бюджет на восстановление от стихийных бедствий и бюджетные резервы».
Сильнее всего пострадала префектура Кумамото. Именно там больше всего погибших.
[Синдзо Абэ, премьер-министр Японии]:
«Правительство делает всё возможное. Мы будем поддерживать восстановление домохозяйств, рабочих мест и пострадавших районов, строго опираясь на местные нужды».
Тем временем в некоторых пострадавших от дождей регионах Японии уже начали открывать школы. Так, начальные и средние учебные заведения открылись в городе Омута в префектуре Фукуока. Они не работали неделю.
Короткая ссылка на эту страницу: