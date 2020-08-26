Бархатные маски и подарки на санях: как будут работать Санты в условиях пандемии

Рождество ещё не скоро, но в Лондоне уже открылась школа Санта-Клаусов. В этом году им, возможно,..

Рождество ещё не скоро, но в Лондоне уже открылась школа Санта-Клаусов. В этом году им, возможно, придётся работать в условиях пандемии. Дедушек спешат обучить новым правилам.

[Джеймс Ловелл, основатель компании «Министерство развлечений»]:

«Прежде всего, маски. Мы сделали вот такие – из красного бархата с белой меховой отделкой, как костюм Санты. Это особенность маски. Думаю, так детям будет комфортнее».

Также Санты должны соблюдать социальное дистанцирование. Они будут садиться в двух метрах от детей. Подарки тоже придётся дарить особенным способом.

[Джеймс Ловелл, основатель компании «Министерство развлечений»]:

«Мы создали гениальный метод, с использованием саней. Санта кладёт на них подарок. Ребёнок подтягивает сани за верёвочку и берёт подарок».

Санта-Клаусы уверены, что Рождество пройдёт хорошо.

[Санта-Клаус]:

«Нам надо держаться на расстоянии от детей и также от взрослых – о них тоже нельзя забывать. Но веселье, радость, любовь и волшебство никогда не исчезнут. Они были и будут всегда».

Добрые дедушки также повторяют имена северных оленей, вспоминают поздравления на разных языках и тренируются смеяться, как Санта.

[Джеймс Ловелл, основатель компании «Министерство развлечений»]:

«Люди недооценивают, насколько сложно играть Санту. Актёру очень редко приходится оставаться в образе, импровизировать и создавать атмосферу волшебства для публики из одного или двух человек, стоящих в метре от него. Это требует большой концентрации».

Школа Санта-Клаусов при компании «Министерство развлечений» работает более 20 лет. В этом году она получила 1000 заявок. Пока это в два раза меньше, чем обычно, но сотрудники компании надеются, что станет лучше.

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