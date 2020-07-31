В Мадриде вынуждены носить маски в 40-градусную жару

В Мадриде первый день обязательного ношения масок в общественных местах совпал с первым днём изнуряющей жары...

[жительница Мадрида]:

«Жара изнуряющая, +40. В маске просто невыносимо. Невозможно куда-то ходить».

В Мадриде первый день обязательного ношения масок в общественных местах совпал с первым днём изнуряющей жары. В испанской столице – выше +40.

Массы горячего воздуха пришли из Африки и, по словам метеорологов, продержатся несколько дней. Жарче всего – в центральных и северных регионах Испании. Температура за 40 – даже в городе Бильбао в Стране Басков, где обычно прохладнее.

Носить маску в такую жару – новый вызов. Мадридцы справляются, ведь безопасность важнее. Испанская столица была среди наиболее сильно пострадавших от COVID-19 городов Европы.

Носить защитные аксессуары в провинции Мадрид нужно там, где невозможно соблюсти социальную дистанцию.

[житель Мадрида]:

«К жаре мы привыкли, потому что здесь всегда было так. В маске – хуже, но стараемся привыкать. Нужно носить их, чтобы все были здоровы». [жительница Мадрида]:

«Дыхание становится очень горячим, очки… – проблем много, но не берёшь это во внимание, когда думаешь о том, что это защита, и выбора нет – нужно носить маску. Просто забываешь, что она надета – вот единственный выход. Я так делаю».

Жара также ожидается на Кипре, во Франции и Великобритании.

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