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Роскошь и безопасность: ювелиры в Индии украшают маски бриллиантами

Роскошь и безопасность: ювелиры в Индии украшают маски бриллиантами

Индийские ювелиры стараются превратить защитные маски в изящные и роскошные аксессуары. В Сурате эти изделия украшают..

Дата загрузки: 2020-07-14

Индийские ювелиры стараются превратить защитные маски в изящные и роскошные аксессуары. В Сурате эти изделия украшают бриллиантами. Как натуральными, так и искусственными.

[Дипак Чокси, владелец магазина]:
«Людям будут нужны маски и в будущем. Мы украшаем их золотом, а также – искусственными и настоящими бриллиантами».

За такими масками приходят клиенты, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность.

[покупательница маски]:
«Я взглянула на маску с бриллиантами и поняла, что она привлекательнее других ювелирных изделий. Мне понравилась одна маска, которая подходит к моей одежде, поэтому я купила её».

Маски с искусственными бриллиантами стоят 2000 долларов, а с настоящими драгоценными камнями – от 5000 долларов.
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