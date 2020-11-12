Бразилия: художник костюмов для карнавала теперь создаёт расписные маски
Известный бразильский художник Жоржи Рорис за работой. Вообще он специалист по созданию костюмов и декоративных платформ..
Дата загрузки: 2020-11-12
[Жоржи Рорис, художник]:
«Сейчас жизненно необходимо, чтобы люди заботились о себе. Правильно, что все носят маски. С такой маской я не лишаюсь своей индивидуальности».
65-летний художник рисует маски по фото клиентов, обращая особое внимание на тон кожи и цвет губ.
Благодаря этому при разговоре собеседник начинает выглядеть, как чревовещатель.
[Жоржи Рорис, художник]:
«Люди очень хорошо реагируют, улыбаются. То, что по определению грустно, стало вызывать улыбку. Маски забавные. Люди сами стали меня искать, чтобы я нарисовал для них маску».
С тех пор как Жоржи нарисовал первые такие маски для себя и коллеги, работы у него не убавляется.
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