Мужские ароматы класса люкс выпускают в Великобритании даже на фоне пандемии

Bentley Motors – один из самых популярных брендов автомобилей класса люкс. А с 2013 года он..

Bentley Motors – один из самых популярных брендов автомобилей класса люкс. А с 2013 года он также создаёт уникальные духи. Недавно вышел его мужской аромат под названием Silverlake с прохладными нотками альпийской свежести.

Создатель парфюма говорит, что всё началось с изображения горного озера.

[Эн Айо, парфюмер]:

«В данном случае идеей было отражение. Там было серебристое озеро с отражениями горы и неба. Я хотела отобразить такую картину».

В аромате присутствуют начальные нотки лимона и мяты, основу составляют запахи лаванды, листьев фиалки и розового перца. А шлейфовые ноты содержат древесные оттенки и мускус.

[Эн Айо, парфюмер]:

«Идею серебристого озера я начала воплощать с очень ароматной лаванды и одного древесного аккорда, потому что мне это очень напомнило озеро. Потом я добавила несколько пьянящих верхних альпийских ноток, но решила не использовать сосну. Также я задействовала ароматную мяту и добавила свежести лимона».

В Великобритании продолжают представлять новые мужские ароматы, несмотря на карантин и пандемию. Впрочем, теперь презентации не такие многолюдные.

При этом этот сегмент продолжает терпеть большие убытки. Во время строгих карантинных мер многие парфюмерные магазины были закрыты. Теперь, когда ограничения ослабили, они пытаются вернуть клиентов. Для этого переходят на вспомогательную продукцию, такую как свечи или освежители.

Так, в марте этого года продажи освежителей класса люкс выросли на 37%, а изысканных свечей – на 6%.

По мнению исследователей рынка, помимо брендов, специализирующихся на ароматах для дома, самой большой тенденцией в сфере роскошной парфюмерии является переход на ароматы унисекс.

При этом, как ожидается, в 2020 году спад в сфере ароматов класса люкс может достичь 11%. Однако в 21-м снова прогнозируют рост.

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