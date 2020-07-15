Под Каиром горел нефтепровод, пострадало 17 автомобилистов

17 человек были госпитализированы в пригороде Каира в результате пожара на нефтепроводе. По данным местных властей,..

17 человек были госпитализированы в пригороде Каира в результате пожара на нефтепроводе.

По данным местных властей, утечка нефти произошла рядом с оживлённой автомагистралью. Проезжающий мимо автомобиль вызвал искру, и началось возгорание.

[Али Ахмед Зайед, брат очевидца пожара]:

«Сын позвонил мне на работу и сказал, что с братом произошёл несчастный случай, и что его машина сгорела рядом с аль-Саламом. Мы бросились сюда и нашли его в полицейском участке – он давал показания. А вот и машина, как видите».

По словам очевидцев, загорелось около двух десятков автомобилей. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

[Али Ахмед Зайед, брат очевидца пожара]:«Брат рассказал, что все машины спереди и сзади него загорелись. Он выпрыгнул из своей и убежал прямо перед тем, как она взорвалась. С ним всё в порядке».

Авария произошла на нефтепроводе Шукаир-Мостород. Он тянется от порта Шукаир в Красном море до нефтеперерабатывающего комплекса Мостород в Каире.

По данным властей, аварийный участок перекрыли, и возгорание удалось локализовать. Что именно вызвало утечку, пока неизвестно. Ведётся следствие.

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