Руины времён Византии: в ливийском городе хранят древние бани

Древние руины приоткрывают дверь в прошлое ливийского города Тукра, который расположен на восточном побережье страны. На..

Древние руины приоткрывают дверь в прошлое ливийского города Тукра, который расположен на восточном побережье страны.

На камнях вырезаны надписи на древнегреческом. Византия была одной из цивилизаций, которая в прошлом контролировала эти территории.

На месте развалин когда-то были византийские общественные бани. В то время они играли важную общественную роль, ведь посещение такого места скорее было предназначено для общения и даже решения политических вопросов.

[Салех аль-Арифи, глава Управления археологии Тукры]:

«Византийские бани в Тукре были самыми важными заведениями в древнем городе. Обычно они разделялись на три помещения: раздевалка с холодными ваннами, комната с тёплыми ваннами, а также зал с ваннами, где была горячая вода».

Долгие годы руины постепенно уничтожали ветер и дождь. Но в 2017 году местные власти их укрепили, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Вокруг этих достопримечательностей также запретили выпас скота и строительство.

Тукра находится на южном побережье Средиземноморья. Благодаря удачному расположению это место всегда было точкой соприкосновения Африки, Востока и Запада. Здесь существовало много цивилизаций.

Помимо византийских бань, здесь были и другие строения.

[Салех аль-Арифи, глава Управления археологии Тукры]:

«Вначале они были соединены с разными зданиями, включая спортзал. Все они располагались на главной улице города, которая называлась Кардо».

Среди других археологических памятников Тукры – городские стены, которые включают 31 вышку и трое главных ворот. Также здесь есть итало-турецкий замок и греческие кладбища. Город может похвастаться и несколькими церквями.

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