В каталонском районе Сегрия снова ввели жёсткий карантин

[сотрудник ресторана]:

«Всё немного запутано, и я не знаю, что делать. Можно работать или нужно закрыться?» [инструктор автошколы]:

«Мы передаём студентам ту информацию, которая к нам поступает. Например, сегодня двое учащихся пришли сдавать теоретический экзамен, и в последнюю минуту нам пришлось сказать им, что экзамен проводить нельзя».

Из-за новой вспышки коронавируса 160 тысяч жителей каталонского района Сегрия, включая город Льейда, должны снова соблюдать жёсткий карантин. Власти Каталонии ввели его вопреки решению суда, который признал меры незаконными. Теперь люди не понимают, кого слушаться.

В Испании жёсткий карантин сняли 21 июня. Однако с тех пор было зарегистрировано 170 локальных вспышек COVID-19, 120 из них ещё активны.

Правительство Испании поддержало решение каталонских властей снова ввести карантин.

[Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании]:

«Приоритет в том, чтобы сдерживать вспышку и контролировать ее. Это первоочередная обязанность женералитета Каталонии, и испанское правительство готово оказать помощь во всём».

Карантин продлится 15 дней. В это время люди могут выходить из дома только в случае крайней необходимости, собираться группами более десяти человек запрещено. Работать могут только продуктовые магазины, а рестораны и кафе должны перейти на доставку.

Испания – одна из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. В общей сложности там выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 28 тысяч человек, 150 тысяч выздоровели.

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