В каталонском районе Сегрия снова ввели жёсткий карантин
Из-за новой вспышки коронавируса 160 тысяч жителей каталонского района Сегрия, включая город Льейда, должны снова соблюдать..
Дата загрузки: 2020-07-15
[сотрудник ресторана]:
«Всё немного запутано, и я не знаю, что делать. Можно работать или нужно закрыться?»
[инструктор автошколы]:
«Мы передаём студентам ту информацию, которая к нам поступает. Например, сегодня двое учащихся пришли сдавать теоретический экзамен, и в последнюю минуту нам пришлось сказать им, что экзамен проводить нельзя».
В Испании жёсткий карантин сняли 21 июня. Однако с тех пор было зарегистрировано 170 локальных вспышек COVID-19, 120 из них ещё активны.
Правительство Испании поддержало решение каталонских властей снова ввести карантин.
[Сальвадор Илья, министр здравоохранения Испании]:
«Приоритет в том, чтобы сдерживать вспышку и контролировать ее. Это первоочередная обязанность женералитета Каталонии, и испанское правительство готово оказать помощь во всём».
Карантин продлится 15 дней. В это время люди могут выходить из дома только в случае крайней необходимости, собираться группами более десяти человек запрещено. Работать могут только продуктовые магазины, а рестораны и кафе должны перейти на доставку.
Испания – одна из наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. В общей сложности там выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 28 тысяч человек, 150 тысяч выздоровели.
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