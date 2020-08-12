В Боливии из-за COVID-19 переполнены морги, тела лежат прямо на улице
В Боливии, одной из беднейших стран Латинской Америки, из-за пандемии коронавируса переполнены морги. На этих кадрах..
Дата загрузки: 2020-08-12
[Гровер Юхра, полицейский]:
«Большинство тел, которые привозят в морг – это люди, умершие на улице».
[Оскар Ромеро, директор больницы]:
«Реальность такова, что система не справляется с лечением пациентов в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. В моргах тоже ситуация критическая. Мы не думали, что будет столько тел».
В Ла-Пасе подтверждено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло более 220 человек.
Родственники тех жертв, чьи тела оказались в морге, жалуются на бумажную волокиту.
[Эллиса Каллисая, местная жительница]:
«Он умер 1 августа, и с тех пор мы не могли забрать его из морга. Из-за вируса документы выдают долго, всё очень сложно».
Руководство морга же говорит, что многие вещи от них не зависят.
[Оскар Ромеро, директор больницы]:
«Когда тело привозят в морг, его потом не сразу забирают. У родственников этот процесс часто занимает несколько дней. Похоронные бюро тоже перегружены, они не могут всё организовать сразу, у них очередь на несколько дней вперёд. Поэтому семьи хранят тела умерших в морге, а не дома, отсюда и переполненность».
В целом в Боливии выявлено более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 3700 человек скончалось.
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