В Боливии из-за COVID-19 переполнены морги, тела лежат прямо на улице

В Боливии, одной из беднейших стран Латинской Америки, из-за пандемии коронавируса переполнены морги. На этих кадрах..

[Гровер Юхра, полицейский]:

«Большинство тел, которые привозят в морг – это люди, умершие на улице». [Оскар Ромеро, директор больницы]:

«Реальность такова, что система не справляется с лечением пациентов в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. В моргах тоже ситуация критическая. Мы не думали, что будет столько тел».

В Боливии, одной из беднейших стран Латинской Америки, из-за пандемии коронавируса переполнены морги. На этих кадрах видно, что в столице Ла-Пасе тела умерших складывают прямо под открытым небом рядом с местной часовней.

В Ла-Пасе подтверждено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло более 220 человек.

Родственники тех жертв, чьи тела оказались в морге, жалуются на бумажную волокиту.

[Эллиса Каллисая, местная жительница]:

«Он умер 1 августа, и с тех пор мы не могли забрать его из морга. Из-за вируса документы выдают долго, всё очень сложно».

Руководство морга же говорит, что многие вещи от них не зависят.

[Оскар Ромеро, директор больницы]:

«Когда тело привозят в морг, его потом не сразу забирают. У родственников этот процесс часто занимает несколько дней. Похоронные бюро тоже перегружены, они не могут всё организовать сразу, у них очередь на несколько дней вперёд. Поэтому семьи хранят тела умерших в морге, а не дома, отсюда и переполненность».

В целом в Боливии выявлено более 93 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 3700 человек скончалось.

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