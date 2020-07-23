В Греции лесной пожар угрожает жилым домам
На востоке греческого острова Пелопоннес пытаются сдержать масштабный лесной пожар. Горит сосновый лес. Огонь полыхает рядом..
Дата загрузки: 2020-07-23
Как сообщают власти, жителей посёлка эвакуировали. Пожар также подошёл близко к военной базе, где хранятся взрывчатые вещества.
Район окутал густой чёрный дым. Огонь распространяется в южном направлении в условиях очень сильного ветра.
Со стихией борются более 70 пожарных. Задействовано пять вертолётов и два самолёта. Помогают и добровольцы. Действия координирует глава противопожарной службы Греции, который находится на месте происшествия. Ожидается подмога.
Деревня Кенхреи в муниципалитете Коринф названа в честь древнего портового поселения, которое находилось здесь же.
Природные пожары в Греции летом бывают часто. Как правило, из-за неосторожного обращения с огнём или поджогов.
Самый смертоносный в истории страны был в 2018 году в курортном городке Мати. Тогда за несколько часов погибло около ста человек, включая детей.
Короткая ссылка на эту страницу: