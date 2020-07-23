В Греции лесной пожар угрожает жилым домам

На востоке греческого острова Пелопоннес пытаются сдержать масштабный лесной пожар. Горит сосновый лес. Огонь полыхает рядом с прибрежным посёлком Кенхреи, близко к жилым домам.

Как сообщают власти, жителей посёлка эвакуировали. Пожар также подошёл близко к военной базе, где хранятся взрывчатые вещества.

Район окутал густой чёрный дым. Огонь распространяется в южном направлении в условиях очень сильного ветра.

Со стихией борются более 70 пожарных. Задействовано пять вертолётов и два самолёта. Помогают и добровольцы. Действия координирует глава противопожарной службы Греции, который находится на месте происшествия. Ожидается подмога.

Деревня Кенхреи в муниципалитете Коринф названа в честь древнего портового поселения, которое находилось здесь же.

Природные пожары в Греции летом бывают часто. Как правило, из-за неосторожного обращения с огнём или поджогов.

Самый смертоносный в истории страны был в 2018 году в курортном городке Мати. Тогда за несколько часов погибло около ста человек, включая детей.

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