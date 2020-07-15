Что помогло слонятам-сиротам снять стресс

Ая Май и Мэри – слонята-сироты. Их привели в лагерь слонов Винга-Бау в Мьянме после того, как браконьеры убили их мам. На фоне стресса у малышей начались проблемы со сном, и они были истощены.

Смотрители не знали, как помочь малышам. Подумывали даже давать им снотворное. Но однажды смотрительница Лек запела слонятам колыбельную. Они, услышав пение, расслабились и вскоре заснули. Теперь укладывать слонят спать под колыбельную стало традицией.



Как известно, слоны могут испытывать сильные эмоции и очень привязаны к членами своего стада.