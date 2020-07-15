Первая фаза испытания вакцины от COVID-19: препарат безопасен и вызывает иммунный ответ

Американская компания Moderna обнародовала результаты ранних клинических испытаний своей новой вакцины от COVID-19. Препарат оказался безопасным и вызвал положительный иммунный ответ у всех 45 здоровых волонтёров.

Серьёзных побочных симптомов от новой вакцины ни у кого из участников испытаний не проявилось. Однако более половины добровольцев жаловались на усталость, головную боль, озноб, боль в мышцах либо в боль вокруг места укола.

В основном, такая реакция проявлялась после второй дозы, а также у тех, кому ввели больше препарата, чем остальным.

Волонтёров в возрасте от 18 до 55 лет разделили на группы по 15 человек и вводили по три дозы вакцины. Промежуток между уколами составлял 28 дней. При этом разным группам вводили разный объём препарата: по 25, 100 и 250 микрограммов.

Согласно результатам, у волонтёров, получивших по две дозы вакцины, уровень антител в организме был даже выше, чем такой же показатель в организме человека, переболевшего COVID-19.

Вакцина сделана на основе фрагмента РНК вируса. Когда он попадает в организм, то заставляет клетки вырабатывать белок, который копирует внешнюю оболочку вируса. Тело воспринимает его как чужеродного агента и провоцирует иммунный ответ.

Moderna первой среди других компаний начала тестирование своего препарата от COVID-19 на людях – ещё 16 марта. Федеральное правительство США поддержало проект, выделив около полумиллиарда долларов.

Эксперты говорят, что пандемия прекратится только после разработки вакцины. В настоящее время по всему миру выявлено более 13 миллионов 400 тысяч заболевших. Умерло от вируса более 580 тысяч человек.

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