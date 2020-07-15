Школа под деревом: подросток обучает эквадорских детей во время карантина

Несколько десятков эквадорских детей учатся за столами прямо под раскидистым деревом. Эту импровизированную школу в бедном..

Несколько десятков эквадорских детей учатся за столами прямо под раскидистым деревом. Эту импровизированную школу в бедном районе Гуаякиля открыла 16-летняя Дениссе.

Из-за пандемии в Эквадоре обучение проходит онлайн, но многие дети не имеют доступа к Интернету. Дениссе находит для них домашние задания и помогает их выполнять.

[Дениссе Тоала, жительница Гуаякиля]:

«Здесь живут малообеспеченные люди. У нас нет стабильного дохода. Нам нужно сообща заботиться о себе. У местных жителей нет интернета и смартфонов. В некоторых семьях по трое детей, а телефон только один».

Дениссе организовала обучение спонтанно.

[Джина Перес, жительница Гуаякиля]:

«Сначала моя племянница учила моих детей дома, потом они начали заниматься под деревом. Другим мамам стало любопытно, они пришли с детьми, им понравилось, и они оставили детей здесь».

В школу под деревом ходят 40 детей.

Короткая ссылка на эту страницу: