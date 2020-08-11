Расстроены – метните топор: как иорданцы снимают стресс от пандемии

[гостья заведения]:

«Мы привыкли бросать в мишень дротики и набирать очки. Но метание топора – это что-то новенькое. Отличный способ избавиться от лишней энергии». [гость заведения]:

«Это возможность выразить то, как мы расстроились во время пандемии коронавируса. И это очень весело».

Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение, вызванное карантинными ограничениями. Специальные комнаты для сбрасывания негативной энергии работают в Аммане.

Раньше иорданцы увлекались бросанием тарелок в стену, а также крушили телевизоры. Для этого оборудовали специальные места. Метание топора стало новым трендом. Владелец заведения говорит, что интерес к этому развлечению быстро растёт.

Перед метанием топора гостям надевают каски с защитным экраном для лица, а также объясняют правила безопасности.

Короткая ссылка на эту страницу: