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Расстроены – метните топор: как иорданцы снимают стресс от пандемии

Расстроены – метните топор: как иорданцы снимают стресс от пандемии

Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение, вызванное карантинными ограничениями. Специальные комнаты..

Дата загрузки: 2020-08-11

Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение, вызванное карантинными ограничениями. Специальные комнаты для сбрасывания негативной энергии работают в Аммане.

[гостья заведения]:
«Мы привыкли бросать в мишень дротики и набирать очки. Но метание топора – это что-то новенькое. Отличный способ избавиться от лишней энергии».

[гость заведения]:
«Это возможность выразить то, как мы расстроились во время пандемии коронавируса. И это очень весело».

Раньше иорданцы увлекались бросанием тарелок в стену, а также крушили телевизоры. Для этого оборудовали специальные места. Метание топора стало новым трендом. Владелец заведения говорит, что интерес к этому развлечению быстро растёт.

Перед метанием топора гостям надевают каски с защитным экраном для лица, а также объясняют правила безопасности.
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