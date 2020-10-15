Учёные: природа помогает людям справиться со стрессом от пандемии

Даже в прохладную погоду в этом брюссельском парке гуляют с детьми и собаками, занимаются спортом и..

Даже в прохладную погоду в этом брюссельском парке гуляют с детьми и собаками, занимаются спортом и просто отдыхают. В последние месяцы зелёные зоны становятся всё популярнее среди жителей европейских городов. Об этом говорят данные опроса, проведённого с апреля по июль. Он стал частью исследования европейских учёных и экспертов.

Во время пандемии частота посещения парков выросла с 56 до 80 процентов.

[Никола да Скьо, сотрудник Брюссельского свободного университета]:

«Почему люди стали туда ходить? В основном, чтобы насладиться природой и погулять с детьми. До карантина в парках назначали встречи, а во время пандемии это стали делать реже. В то же время больше людей приходят в парки заниматься спортом».

Исследователи считают, что пандемия изменила отношение людей к природе. Почти половина опрошенных сказали, что и после эпидемии COVID-19 продолжат чаще ходить в парк. Некоторые хотят поселиться рядом с зелёными зонами или вовсе купить дом с садом.

Согласно исследованиям, отдых на природе улучшает физическое и психологическое состояние людей.

[Джессика Франсьоне, психолог]:

«Нельзя лишать себя прогулок, общения с людьми и запираться в своих комнатах или квартирах. Нужно избегать замкнутой жизни и полной изоляции. Не надо закрываться от внешнего мира, просто нужно поступать разумно».

Психологи также советуют гулять в парках даже в пасмурную и прохладную погоду. Некоторые брюссельцы и сами готовы так поступать.

[житель Брюсселя]:

«Возможно, во время пандемии мы останемся дома, не планируем никуда ехать. Но даже если будет очень холодно, мы постараемся не пропускать прогулки».

Исследование началось в прошлом году. Изначально его целью было понять, как природа и парки могут улучшить жизнь горожан. Во время пандемии область исследования расширили.

В онлайн-опросе участвовало более 3000 человек разного возраста. Следующий опрос проведут в 2021-м. В нём будут участвовать 20 тысяч респондентов. Проект продлится до 2023 года.

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