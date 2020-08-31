Окончание карантина вызывает стресс у домашних собак

Знакомьтесь с Луной. Этот 8-месячный щенок лабрадора выглядит расслабленным. Но, как говорит его хозяйка, последние несколько..

Знакомьтесь с Луной. Этот 8-месячный щенок лабрадора выглядит расслабленным. Но, как говорит его хозяйка, последние несколько недель выдались для собаки довольно напряжёнными.

Британка Хизер Саундерс и её семья приобрели животное всего за три недели до карантина. Это означает, что к тому времени, как ввели ограничения, собака не успела привыкнуть проводить время одна. Семья несколько недель была в самоизоляции. Теперь, когда все начали постепенно возвращаться к работе, Луне приходится адаптироваться.

[Хизер Саундерс, хозяйка Луны]:

«На карантине мы сидели около пяти недель. И мы вообще не оставляли её одну. Не было ни одного случая, чтобы она была одна. Мы решили прогуляться по округе одни и посмотреть, что будет. Мы заперли её на кухне, закрыли входную дверь, а она начала лаять».

Хизер говорит, что другие владельцы начинают сталкиваться с подобными проблемами.

[Хизер Саундерс, хозяйка Луны]:

«Она как моя тень. Я работаю из дома, а она целый день лежит возле меня. Если я встаю и иду на кухню налить себе чаю, она идёт за мной. Другие владельцы рассказывают то же самое. Они переживают о том, что будет, когда они вернутся на работу».

Исследование британской организации по защите собак показало, что у многих питомцев начались поведенческие проблемы из-за того, что изменился ритм жизни их владельцев. Зоозащитники опасаются, что из-за этого брошенных питомцев в ближайшее время может стать больше.

[Меган Майерс, сотрудница организации по защите собак]:

«Это сложный период в жизни собаки, но он пройдёт, и вы увидите, что у вас действительно милый пёс. Нужно просто продолжать дрессировку и обеспечивать все потребности собаки».

Владельцы собак в парках тоже говорят, что беспокоятся о том, как их питомцы воспримут выход из карантина.

[владелица собаки]:

«Он привык, что дети всегда рядом, они последние шесть месяцев не ходили в школу. Думаю, когда они вернутся к учёбе, он очень расстроится».

При этом власти Великобритании пытаются сдержать новый наплыв пациентов с COVID-19. Так, две недели назад они ввели 14-дневный карантин для приезжих из Франции и пяти других стран.

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