В Кемеровской области болонка ищет бездомных кошек и помогает их спасать

Этот пёс Марсель породы бишон фризе самостоятельно стал собакой-ищейкой и спасителем бездомных кошек. Он живёт у..

Этот пёс Марсель породы бишон фризе самостоятельно стал собакой-ищейкой и спасителем бездомных кошек. Он живёт у своей хозяйки Ирины в городе Прокопьевск Кемеровской области.

[Ирина Митюкова, владелица собаки-ищейки]:

«У нас дома были кошки – кошки, котята, коты. И вот он практически с ними рос, поэтому знает их запах. Он их любит».

Во время одной вечерней прогулки Марсель нашёл в снегу брошенного котёнка.

[Ирина Митюкова, владелица собаки-ищейки]:

«Мы подошли, посмотрели – действительно там сидит маленький котёнок. Совсем маленький – в сугробе. Вот этот талый снег, эта грязь – и там сидел маленький котёнок».

Ирина забрала найдёныша, а уже через день благодаря постам в соцсетях у него появился новый хозяин. С тех пор Марсель продолжает искать бездомных кошек и радуется каждому успеху.

[Ирина Митюкова, владелица собаки-ищейки]:

«Он сам под машины заглядывает. Сам. Он знает, что они там прячутся, и он заглядывает под каждую машину, в каждый подвал он заглянет, он мимо не пройдёт».

Женщине пришлось превратить квартиру в приют. Сейчас у неё живёт 25 кошек. Всем подыскивает новых хозяев.

По мнению Ирины, бездомные животные постоянно под угрозой. Поэтому женщина и берёт на себя посильную заботу о кошках.

Ну а защитники животных считают, что кошек и собак надо стерилизовать. Владельцы же не должны выкидывать питомцев на улицу.

[Татьяна Титова, глава благотворительной организации «Верность»]:

«Обязательное чипирование всех, чтобы можно было поймать собачку на улице и предъявить хозяину штраф за то, что она оказалась на улице. А так собачка ловится, и никого не находится».

Тем временем Марсель продолжает выполнять миссию собаки-ищейки. Это значит, что у бездомных кошек и котят в Прокопьевске есть надежда на более счастливую жизнь.

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