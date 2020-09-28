Румынский приют показывает видео с медвежатами-сиротами в обмен на помощь

В Румынии реабилитационный центр для медведей собирает пожертвования необычным способом. В обмен на деньги спонсоры могут..

[Алина Молдован, сотрудница WWF]:

«Хотя мы уже несколько лет проводим кампанию по сбору средств для медвежьего приюта, но с помощью этого проекта хотим не только показать историю успеха реабилитированных детёнышей, но и передать важную информацию о жизни и поведении этих животных».

В Румынии реабилитационный центр для медведей собирает пожертвования необычным способом. В обмен на деньги спонсоры могут смотреть видеосюжеты о жизни медвежат в приюте. Проект запустил Всемирный фонд дикой природы.

Центр открылся 16 лет назад. Он уже вырастил и выпустил в дикую природу почти 200 осиротевших медведей. Такого рода приют – единственный в Европе.

[Алина Молдован, сотрудница WWF]:

«Мы видим, что всё больше детёнышей остаются без матерей из-за причин, связанных с деятельностью человека. Это вырубка лесов, сокращение естественной среды обитания».

Сотрудники центра заботятся о медвежатах, стараясь вообще не контактировать с ними. Малыши сами учатся добывать личинок и разные растения. Дополнительный корм для них доставлял специально разработанный дрон, но недавно он сломался. На новый аппарат нужно 13 тысяч евро.

Пока работники приюта приносят пищу на руках. Приходится нести тяжёлые мешки по гористой местности. Иногда они по часу ждут возможности положить еду незаметно.

Медвежата живут в приюте два года. Когда становятся самостоятельными, их выпускают в горы.

Приют планирует и дальше пополнять видеотеку для спонсоров.

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