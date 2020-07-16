Отдых и глоток свободы: ботанический сад Рио-де-Жанейро снова ждёт гостей

Ботанический сад Рио-де-Жанейро снова распахнул двери и ждёт гостей. Их встречают тенистые аллеи, живописные пруды, фонтаны..

[Ана Лусия Сантору, управляющая ботаническим садом]:

«Думаю, особенно в это время, после длительной изоляции, сад позволяет вздохнуть свободно. И хотя мы по-прежнему должны следовать правилам (безопасности), это пространство, эта зелёная городская территория предоставляет людям важную услугу – даёт возможность отдохнуть на свежем воздухе».

Ботанический сад Рио-де-Жанейро снова распахнул двери и ждёт гостей. Их встречают тенистые аллеи, живописные пруды, фонтаны и пышная тропическая растительность.

Из-за карантина сад не работал почти четыре месяца. Птицы стали чувствовать себя привольнее, осмелели и обезьяны.

[гость ботанического сада]:

«Чем меньше людей, тем чаще показываются обезьяны. Когда в саду больше народа, животных видишь реже. Сейчас здесь есть на что посмотреть: много обезьян и птиц».

Хотя в Бразилии по-прежнему свирепствует эпидемия, сотрудники ботанического сада уверяют, что их гости будут в безопасности. На входе стоят дозаторы с дезинфицирующим средством. Посещение сада нужно бронировать заранее, и число гостей ограничено.

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