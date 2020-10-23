В Чили у исчезающих лягушек лоа появилось потомство

В Чили дали потомство вымирающие лягушки лоа. Амфибии находятся в Чилийском национальном зоопарке в Сантьяго. Их..

В Чили дали потомство вымирающие лягушки лоа. Амфибии находятся в Чилийском национальном зоопарке в Сантьяго. Их поместили сюда в прошлом году после того, как отловили в дикой природе. Учёные смогли найти только 14 особей.

[Фелипе Уорд, куратор национального зоопарка]:

«В Центре охраны природы нашего национального зоопарка появились на свет примерно 200 головастиков лягушек лоа. Это эндемичный вид, который из-за деятельности человека, находится под угрозой исчезновения».

В дикой природе лоа обитали в одноимённой реке в районе города Калама. Из-за промышленных предприятий она загрязнилась и со временем почти пересохла. Это и стало причиной вымирания лягушек.

Отловленные амфибии страдали от обезвоживания и недоедания. Специалисты приложили много усилий для их спасения. Задача осложнялась тем, что этот вид мало изучен. Даже процесс подготовки воды для лоа оказался трудным.

Учёные планируют восстановить популяцию редких лягушек в дикой природе. Но сначала для них нужно подготовить хорошую среду обитания.

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