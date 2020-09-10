В зоопарке Великобритании родился детёныш редкого западного шимпанзе

В Честерском зоопарке в Великобритании недавно родился детёныш редкого западного шимпанзе. Его пол пока неизвестен. По..

В Честерском зоопарке в Великобритании недавно родился детёныш редкого западного шимпанзе. Его пол пока неизвестен. По словам смотрителей, малыш здоров и развивается хорошо.

Маму детёныша зовут Мэнди. Ей уже 43 года, и она умеет заботиться о потомстве. Рождение малыша – это особенное событие для всего семейства шимпанзе. Взрослые самки стремятся помочь в воспитании, а молодые приобретают новый опыт.

Честерский зоопарк участвует в программе разведения редких видов обезьян. Появление на свет нового детёныша способствует возрождению популяции западных шимпанзе. Они обитают в Западной Африке – от Сенегала до Ганы, но в Бенине, Буркина-Фасо и Того этот подвид уже считается вымершим. В дикой природе насчитывается 18 тысяч этих животных. Они занесены в Красную Книгу.

Шимпанзе Мэнди будет носить детёныша на руках несколько месяцев. Когда он окрепнет и начнёт исследовать окружающий мир, специалисты определят его пол.

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