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Панды-близнецы в Берлинском зоопарке отметили первый день рождения

Панды-близнецы в Берлинском зоопарке отметили первый день рождения

Пандам-близнецам в Берлинском зоопарке исполнился год. Братья Пит и Пол получили на день рождения сладкий ледяной..

Дата загрузки: 2020-09-01

Пандам-близнецам в Берлинском зоопарке исполнился год. Братья Пит и Пол получили на день рождения сладкий ледяной торт, украшенный бамбуковыми веточками.

[Норберт Цахмель, смотритель зоопарка]:
«В торте, конечно, нет шоколада и (химических) добавок. Только натуральные ингредиенты: в основном, вода, а ещё – свекла для придания цвета, кусочки батата и листья бамбука».

Маму близнецов зовут Мэн Мэн. При рождении каждый малыш весил менее 200 граммов. Теперь они весят по 28 килограммов. Большую часть дня Пит и Пол спят, но и на игры находят время.

[Норберт Цахмель, смотритель зоопарка]:
«Когда они играют, посетители, конечно, в восторге. Такие чёрно-белые комочки в любом случае выглядят мило, а их неуклюжесть всех смешит. Даже у самых флегматичных сердце тает при виде медвежат. Наблюдать за их игрой очень захватывающе».

Братья-близнецы будут жить в Берлинском зоопарке до четырёх лет. Потом их отправят в Китай, которому они принадлежат согласно договору об аренде.
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