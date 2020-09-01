Панды-близнецы в Берлинском зоопарке отметили первый день рождения

Пандам-близнецам в Берлинском зоопарке исполнился год. Братья Пит и Пол получили на день рождения сладкий ледяной..

[Норберт Цахмель, смотритель зоопарка]:

«В торте, конечно, нет шоколада и (химических) добавок. Только натуральные ингредиенты: в основном, вода, а ещё – свекла для придания цвета, кусочки батата и листья бамбука».

Пандам-близнецам в Берлинском зоопарке исполнился год. Братья Пит и Пол получили на день рождения сладкий ледяной торт, украшенный бамбуковыми веточками.

Маму близнецов зовут Мэн Мэн. При рождении каждый малыш весил менее 200 граммов. Теперь они весят по 28 килограммов. Большую часть дня Пит и Пол спят, но и на игры находят время.

[Норберт Цахмель, смотритель зоопарка]:

«Когда они играют, посетители, конечно, в восторге. Такие чёрно-белые комочки в любом случае выглядят мило, а их неуклюжесть всех смешит. Даже у самых флегматичных сердце тает при виде медвежат. Наблюдать за их игрой очень захватывающе».

Братья-близнецы будут жить в Берлинском зоопарке до четырёх лет. Потом их отправят в Китай, которому они принадлежат согласно договору об аренде.

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