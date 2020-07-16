Старинный город Йорк снова открывается, включая знаменитый музей викингов

Этот собор возрастом более тысячи лет – главная достопримечательность города Йорк на севере Англии. Когда гуляешь..

Этот собор возрастом более тысячи лет – главная достопримечательность города Йорк на севере Англии. Когда гуляешь по его улицам, то, кажется, совершаешь путешествие в прошлое. Здесь можно увидеть свидетельства и древних римлян, и культуры викингов.

Недавно город начал открываться после карантина. И здесь по-прежнему видны последствия эпидемии. На улицах установлены станции для дезинфекции, по тротуарам теперь можно двигаться только в одном направлении. Также везде висят ограничители и напоминания о важности социального дистанцирования.

В знаменитом музее викингов ситуация та же. После месяцев карантина он открыл свои двери для посетителей 11 июля. И здесь тоже нужно соблюдать правила безопасности.

[Сара Молтби, сотрудница музея]:

«Когда заходите, вам измеряют температуру. Если она повышена, прозвучит сигнал. Для таких случаев у нас проработана специальная процедура. У нас есть антисептики для рук, а также нужно соблюдать дистанцию в два метра. Мы утвердили такое расстояние, поскольку это более безопасно для крытых аттракционов. Мы также полностью перешли на предварительное бронирование».

В то время как сотрудникам необходимо надевать защитную одежду, посетителям разрешают гулять даже без масок. Впрочем, это правило может вскоре измениться, поскольку премьер Борис Джонсон недавно отметил важность масок в защите от вируса в закрытых помещениях.

В центре города жизнь почти вернулась в прежнее русло. С 15 июня здесь работают магазины. А ресторанам позволили открыться 4 июля.

При этом пандемия больно ударила на экономике Йорка.

[Эндрю Дигвуд, глава Торговой палаты Йорка]:

«Йорк очень зависит от туризма и гостиничной сферы. Конечно, пандемия принесла небывалые ограничения для этого сектора».

После месяцев карантина министр финансов Великобритании недавно объявил о плане финансовой помощи объёмом около 37 миллиардов долларов, который призван спасти рабочие места и ограничить экономический ущерб от коронавируса. Так, обещают сократить НДС для гостиничного сектора, а посетителям ресторанов в августе обещают 50-процентную скидку на все посещения.

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