Древние пещеры превратили в современную галерею
Экскурсии по пещерам Бейт-Гуврин в Израиле проводят уже сотни лет: с библейских времён по настоящее время...
Дата загрузки: 2020-08-06
В 2014 году пещеры попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они находятся в пригороде Иерусалима на древнем торговом пути между Месопотамией и Египтом. С VIII века до нашей эры здесь уживались разные народы и культуры.
Пещеры в то время строили для добычи известняка и создания мест захоронений. В них также прятались во время ураганов или нашествий вражеских войск.
[Дана Барнеа, представительница Национальных парков Израиля]:
«Эта пещера была закрыта в течение 20 лет. Но теперь мы решили её открыть, поскольку ситуация в целом изменилась из-за коронавируса. Люди теперь не хотят быть в закрытых помещениях и ищут мероприятия на открытом воздухе».
Выставка продлится до 10 октября. Чтобы увидеть её, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Национальных парков Израиля.
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