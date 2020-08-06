Древние пещеры превратили в современную галерею

Экскурсии по пещерам Бейт-Гуврин в Израиле проводят уже сотни лет: с библейских времён по настоящее время...

Экскурсии по пещерам Бейт-Гуврин в Израиле проводят уже сотни лет: с библейских времён по настоящее время. Но теперь здесь появились и произведения современности – семь скульптур и видеоинсталляций итальянского художника Иво Бисиньяно.

В 2014 году пещеры попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они находятся в пригороде Иерусалима на древнем торговом пути между Месопотамией и Египтом. С VIII века до нашей эры здесь уживались разные народы и культуры.

Пещеры в то время строили для добычи известняка и создания мест захоронений. В них также прятались во время ураганов или нашествий вражеских войск.

[Дана Барнеа, представительница Национальных парков Израиля]:

«Эта пещера была закрыта в течение 20 лет. Но теперь мы решили её открыть, поскольку ситуация в целом изменилась из-за коронавируса. Люди теперь не хотят быть в закрытых помещениях и ищут мероприятия на открытом воздухе».

Выставка продлится до 10 октября. Чтобы увидеть её, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Национальных парков Израиля.

Короткая ссылка на эту страницу: