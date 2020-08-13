Свитки Мёртвого моря снова возвращаются в залы Израильского музея

Израильский музей открывает свои двери после пяти месяцев на карантине. Пустующие залы снова наполняются ценными артефактами..

[Идо Бруно, директор музея]:

«Очень сложно быть директором закрытого музея, поскольку музеи любят быть открытыми. Они хотят принимать людей, открывать двери, открывать сознание людей, открывать их сердца и позволять им наслаждаться фантастическими коллекциями».

Израильский музей открывает свои двери после пяти месяцев на карантине. Пустующие залы снова наполняются ценными артефактами и оживают.

Большинство из 500 работников музея здесь, чтобы готовить залы к открытию. Главная задача – обеспечить все нормы социального дистанцирования.

[Идо Бруно, директор музея]:

«Конечно, музеи в целом и Израильский музей в частности – это очень безопасные места, если говорить о коронавирусе. У нас есть территории под открытым небом. Мы можем обеспечить социальное дистанцирование и не лишить вас радости от встречи с произведениями искусства».

На прежние места устанавливают скульптуры Огюста Родена. Также из специальных помещений с климат-контролем возвращаются и знаменитые свитки Мёртвого моря.

[Хагит Маоц, куратор музея]:

«Это знаменательный день, поскольку мы снова, спустя пять месяцев, представляем эти свитки, которые находились в хранилищах. Вместе с командой реставраторов и техников мы вернули эти свитки в залы и ждём, когда их смогут увидеть посетители».

Манусрипты на пергаменте были созданы около двух тысяч лет назад. Чтобы их сохранить максимально долго, необходимо поддерживать определённую влажность и избегать яркого света.

Согласно правилам, вход в музей после открытия будет ограничен. Билеты нужно бронировать заранее онлайн.

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