Носовые фигуры старинных кораблей показали на выставке в Англии

[Стив Конвей, реставратор]:

«Эта галерея дает скульптурам пространство для дыхания. Они размещены здесь так, как бы вы их видели, если бы в 1850 году гуляли по набережной в Девонпорте».

В английском городе Плимуте открылась выставка деревянных носовых фигур военных кораблей XIX века. Здесь представили 14 скульптур, которые также называют гальюнными. Специально для экспозиции их отреставрировали.

Реставрационные работы шли с 2016 по 19 годы. Изначально, чтобы оценить состояние фигур, скульпторы использовали высокотехнологичную звуковую томографию. Её обычно применяют для проверки состояния живых деревьев.

Как оказалось, некоторые скульптуры прогнили изнутри.

[Максвелл Малден, исследователь]:

«Мы даже не могли представить, насколько плачевная ситуация. Пару лет назад было проведено несколько довольно точных исследований. С помощью томографии, которая показывает внутреннюю структуру, мы поняли, что древесины осталось очень мало».

Как правило, на носу судов помещали скульптуры, украшенные золотом. Они отражали богатство и власть. Так, коллекция включает четырёхметровую фигуру XIX века, изображающую британского короля Вильгельма IV, одетого в парадную одежду.

[Стив Конвей, реставратор]:

«На передней части кораблей во флоте были драконы, львы и действительно страшные существа. А потом по решению властей в XVII и XVIII веках стали использовать изображения привлекательные».

Вскоре королевский флот Великобритании отдал приказ прекратить использовать резные скульптуры на носу кораблей, поскольку это было непрактично.

Музей Плимута построили совсем недавно. Он должен был открыться в мае. Однако из-за пандемии церемонию отложили до 29 сентября.

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