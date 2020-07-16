ООН: добычу ценных металлов в Венесуэле контролируют преступные группировки
Шахты по добыче золота, алмазов и алюминия в венесуэльской Амазонии в основном контролируются преступными группировками. А..
Дата загрузки: 2020-07-16
Согласно докладу, силы безопасности и военные Венесуэлы не предотвращают подобные преступления. Более того, в некоторых случаях они сами в них участвуют.
Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф представила результаты расследования, которое вели в районе горнодобывающей дуги Ориноко.
[Нада аль-Нашиф, зам. Верховного комиссара ООН по правам человека]:
«Согласно свидетельствам из первых рук, которые мы получили, в большинстве случаев добыча остаётся под контролем организованных преступных группировок или вооружённых групп, которые устанавливают собственные правила посредством насилия и вымогательства».
Постоянный представитель Венесуэлы в ООН Хорхе Валеро отклонил все обвинения, представленные в докладе. При этом власти страны ранее не отреагировали на запросы ООН предоставить необходимую информацию.
В документе указывается, что с марта 2016 года по 2020-й в районе шахт погибло около 150 человек. И в половине случаев в убийствах предположительно были замешаны силы безопасности.
С работниками не заключают официальных договоров. Эти люди подвергаются воздействию ртути, а также часто болеют малярией. Кроме того, среди них часто можно встретить детей и несовершеннолетних.
Документ призывает правительство президента Николаса Мадуро взять горную добычу под контроль и обеспечить работу шахт согласно международным юридическим и экологическим стандартам.
Область добычи охватывает 111 тысяч километров. Это приблизительно 12% территории Венесуэлы.
Короткая ссылка на эту страницу: