ООН: добычу ценных металлов в Венесуэле контролируют преступные группировки

Шахты по добыче золота, алмазов и алюминия в венесуэльской Амазонии в основном контролируются преступными группировками. А..

Шахты по добыче золота, алмазов и алюминия в венесуэльской Амазонии в основном контролируются преступными группировками. А они эксплуатируют, избивают и даже убивают работников. К такому выводу пришло Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в ходе расследования.

Согласно докладу, силы безопасности и военные Венесуэлы не предотвращают подобные преступления. Более того, в некоторых случаях они сами в них участвуют.

Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф представила результаты расследования, которое вели в районе горнодобывающей дуги Ориноко.

[Нада аль-Нашиф, зам. Верховного комиссара ООН по правам человека]:

«Согласно свидетельствам из первых рук, которые мы получили, в большинстве случаев добыча остаётся под контролем организованных преступных группировок или вооружённых групп, которые устанавливают собственные правила посредством насилия и вымогательства».

Постоянный представитель Венесуэлы в ООН Хорхе Валеро отклонил все обвинения, представленные в докладе. При этом власти страны ранее не отреагировали на запросы ООН предоставить необходимую информацию.

В документе указывается, что с марта 2016 года по 2020-й в районе шахт погибло около 150 человек. И в половине случаев в убийствах предположительно были замешаны силы безопасности.

С работниками не заключают официальных договоров. Эти люди подвергаются воздействию ртути, а также часто болеют малярией. Кроме того, среди них часто можно встретить детей и несовершеннолетних.

Документ призывает правительство президента Николаса Мадуро взять горную добычу под контроль и обеспечить работу шахт согласно международным юридическим и экологическим стандартам.

Область добычи охватывает 111 тысяч километров. Это приблизительно 12% территории Венесуэлы.

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